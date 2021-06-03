Общество

Капитальный ремонт фойе проведут в здании ГКЦ Пскова

Капитальный ремонт фойе здания Городского культурного центра проведут в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, администрация Пскова разместила заказ 3 июня. Начальная цена - 3 млн 952 тысяч 490 рублей.

В частности, заданием предусмотрены устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов, отделка стен, установка блоков дверных стальных, шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий, монтаж светильников потолочных светодиодных в подвесных потолках, отбивка бетонных граней ступеней, облицовка лестничных площадок и маршей гранитом керамическим многоцветным полированным, устройство плинтусов из керамогранитных плиток.

Работы планируют выполнить в течение 90 дней с даты подписания контракта.