Общество

Ремонт набережной планируют в Великих Луках

Ремонт набережной планируют провести в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на пресс-конференции 3 июня, отвечая на вопрос о планах на 2022 год.

В следующем году в городе планируют ремонт проспекта Ленина, начнет строиться путепровод через железнодорожные пути. Предполагается ремонт мостов через «малые реки» - через Лазавицу на проспекте Гагарина и через реку Коломенка на проспекте Ленина.

«Кроме того, рассчитываем, что в этом году подадим заявку на благоустройство набережной. В планах закончить работы в течение двух лет - 2022 и 2023 год. Надеемся, что наша конкурсная заявка пройдет», - сказал глава города. Также в планах - значительный ремонт в школах и детских садах, ремонт дома культуры имени Ленина.