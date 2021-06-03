Общество

Котельную «Элтерм» обновляют в Пскове

В МП «Псковские тепловые сети» рассказали о работах на котельной «Элтерм». Как сообщили в пресс-службе предприятия, подрядчики демонтируют последний котел, места стало значительно больше.

В упаковке находятся два совершенно новых и современных котла, их уже доставили, и они практически готовы к установке. «Сейчас происходит перекладка сетей. Новые котлы имеют другую конфигурацию, а значит необходимо менять и всю схему коммуникаций, а значит и сети», - сообщили в пресс-службе.

Не стоит забывать и о другой стороне медали – это системы управления и работы самих котлов, насосов, и так далее, отметили на предприятии. «Все необходимо подготовить, спланировать, собрать, подсоединить и, в конце концов, интегрировать, а это дело непростое, но наша служба КИПиА и ГАЗ и служба наладки отлично знают свое дело. Они ежедневно трудятся, чтобы к моменту подключения и ввода в эксплуатацию оборудования, не случилось никаких промедлений и задержек, котельная должна быть запущена в работу уже к началу отопительного периода», - добавили в ПТС.