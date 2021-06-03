Общество

Названы 6 фактов, упростивших процедуру наследования для псковичей

Процедура наследования в последнее значительно упростилась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

Во-первых, сейчас применяется принцип «Наследство без границ», согласно которому наследники граждан, умерших после 1 января 2015 года, по своему усмотрению могут обратиться к любому нотариусу в пределах того нотариального округа, на территории которого наследодатель имел последнее место жительства, Таким образом, был отменен введенный ранее «побуквенный» порядок оформления наследственных прав.

Во-вторых, у наследников практически отпала необходимость самостоятельно собирать документы. Так, нотариус сам получает сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на объекты недвижимости и сделок с ним, в том числе сведения о кадастровой стоимости объекта, о его принадлежности, существующих обременениях, нотариус может запросить и копии правоустанавливающих документов.

В-третьих, с использованием функционала ЕИС нотариусы могут самостоятельно осуществить розыск завещания, даже если оно было совершено в другом субъекте РФ и получить его скан-образ для приобщения к материалам наследственного дела.

В-четвертых, последнее время упростилась процедура в получения сведений об открытии наследственного дела. Если раньше об этом можно было узнать только при личном посещении нотариальной конторы, то теперь в нет необходимости.

Потенциальному наследнику достаточно зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты и открыть раздел «реестр наследственных дел», где следует указать Ф.И.О. наследодателя, даты его рождения. После этого появится уведомление, открыто ли наследственное дело и у какого нотариуса. Сейчас все нотариальные действия, в том числе по выдаче свидетельств о праве на наследство регистрируются в Единой информационной системе нотариата.

В-пятых, подготовленное нотариусом свидетельство о праве на наследство сейчас можно получить не только при личном посещении нотариальной конторы. Оно может быть направлено почтой. Кроме того, такое свидетельство может быть направлено в электронной форме нотариусу по месту жительства наследника получено в бумажном виде уже у этого нотариуса.

В-шестых, с 2019 года нотариусы обязаны передавать выданные ими свидетельства в органы Росреестра для регистрации прав.

В 2020 году в Псковской области выдано 17333 свидетельства о праве на наследство, удостоверено 2580 завещаний.