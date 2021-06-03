Общество

Спикеры законодательных органов Северо-Запада собрались на конференции в Новгороде

Спикер регионального парламента Александр Котов участвует в заседании президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и 59-й конференции ПАСЗР в Новгороде. Руководители и депутаты законодательных органов 11 субъектов РФ с полуторагодовалым перерывом, вызванным противоэпидемиологическими ограничениями, собрались на парламентский форум в очном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Участников конференции приветствовала председатель ПАСЗР, спикер Новгородской областной Думы Елена Писарева.

Спикер новгородского парламента отметила, что в условиях пандемии, когда пришлось изменить привычные формы работы, межпарламентское сотрудничество приобрело особый смысл – ПАСЗР является примером непрерывного партнерского взаимодействия для успешного обмена мнениями.

Ограничительные меры не позволили провести конференцию в 2020 году в очном формате, но, по словам Елены Писаревой, пандемия не сказалась на общих результатах работы Ассоциации – заседания проходили по графику в режиме онлайн, насыщенно и результативно.

«Приведу лишь один пример. Как вы помните, по итогам 58-й конференции ПАСЗР в ноябре 2020 года была рассмотрена и поддержана инициатива о распространении выплаты за классное руководство для преподавателей колледжей и техникумов», - напомнила Елена Писарева. Обращение субъектов Северо-Запада было направлено на федеральный уровень. В апреле 2021 года это предложение озвучил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию. «Голос Парламентской Ассоциации в очередной раз был услышан на самом высоком уровне», - отметила Елена Писарева.

Новгородский спикер выразила надежду, что решения предстоящей конференции станут важным вкладом в развитие Северо-Западного региона и пожелала всем участникам конструктивной и плодотворной дискуссии.

В повестке конференции более 40 вопросов. Тематика подготовленных законодателями Северо-Запада проектов федеральных законов и обращений в федеральные органы власти связана с актуальными проблемами регионов и затрагивает различные сферы: образование, здравоохранение, сельское хозяйство, природопользование, формирование доходной части региональных бюджетов, организацию местного самоуправления и другие.

Спикер областного Собрания Александр Котов выступит на конференции по вопросу совершенствования механизмов выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ – ранее псковские депутаты приняли обращение в правительство об изменении подходов к распределению дотаций.

Участники конференции рассмотрят инициативы о разработке федеральной программы модернизации школьных пищеблоков, а также единого федерального проекта создания современной эффективной модели здоровьесбережения школьников, предусматривающего совершенствование нормативно-правовой базы оказания первичной медико-санитарной помощи, организацию взаимодействия медицинских и образовательных учреждений, меры по раннему выявлению и профилактике заболеваний, решение кадровых вопросов, в том числе подготовку врачей по гигиене детей и подростков, и медицинское обслуживание детей-инвалидов в условиях общеобразовательной школы.

В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей парламентарии подготовили предложения по законодательному регулированию вопросов передвижения крупногабаритной сельскохозяйственной техники по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, по совершенствованию системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и порядка предоставления аграриям субсидий на молоко.

Также внимание депутатов Северо-Запада обращено на борьбу с борщевиком Сосновского – чтобы существенно сократить зоны произрастания этого опасного растения предлагается принять специальную федеральную программу и установить административную ответственность в отношении собственников и арендаторов земельных участков, заросших борщевиком.

Отдельным вопросом депутаты обсудят возможности расширения перечня мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Чистая вода»: речь идет о строительстве и модернизации канализационных и ливневых очистных сооружений, паспортизацию бесхозных водных объектов, а также о реализации мер по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Предметом парламентского обсуждения в рамках конференции ПАСЗР также станут региональные инициативы об увеличении финансирования муниципальных дорожных фондов, совершенствовании пенсионного и налогового законодательства, включении прививок от вируса папилломы человека в национальный календарь профилактических прививок, установлении обязанности владельцев домашних животных по регистрации своих питомцев, введении запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги.