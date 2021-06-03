Общество

В России могут ввести постоянный выходной 31 декабря

Минтруд РФ рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

«Мы на нее (возможность введения постоянного выходного дня 31 декабря — ред.) обязательно посмотрим, но с учетом ближайшего горизонта это нам еще нужно рассмотреть», - сказал он.

Ранее министр сообщил, что в 2022 году 31 декабря будет выходным, поскольку выпадает на субботу.

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Ввести 31 декабря постоянный выходной не раз предлагали депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации. Также инициативу поддержал президент России Владимир Путин, отметив, что она должна распространяться на всю страну. В прошлом году он рекомендовал всем главам регионов объявить 31 декабря выходным.