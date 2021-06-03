Общество

Финансирование на реконструкцию сельских ДК увеличили на 4 миллиарда рублей

Поправками «Единой России» на 4 миллиарда рублей увеличили финансирование на строительство и реконструкцию сельских домов культуры, детских школ искусств, бассейнов, библиотек, переоснащение детских театров и театров в малых городах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии со ссылкой на слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.



По его словам, партия на протяжении многих лет системно занимается развитием региональной инфраструктуры. «Люди ждут этих объектов, и они должны быть сданы в срок. В том числе ФОКоты», - отметил секретарь Генсовета «Единой России».



«Где-то стройка вовсю кипит, и мы понимаем, что летом, к началу нового учебного года эти работы будут закончены. А где-то пока только определяются с земельным участком, где этот ФОКОТ будет построен. Соответственно, привязывают типовой проект к местности. Необходимо сделать все, чтобы эти объекты были сданы до 1 сентября текущего года», – сказал Андрей Турчак на стратсессии «Единой России» «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Также он остановился на теме газификации. По словам Турчака, по предварительным оценкам, новая социальная модель газификации уже в ближайшее время позволит догазифицировать до 2 миллионов домовладений.



«Документ вводит понятие "единый оператора газификации". Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры "последней мили" и обеспечивать присоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор – "одно окно". Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью "Госуслуг"», - пояснил Турчак.