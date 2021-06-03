Общество

Внезапная тишина должна насторожить родителей при купании детей – МЧС

Внезапно наступившая тишина обязательно должна насторожить родителей при купании детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Памятка, посвященная безопасности ребенка на воде, опубликована на сайте ведомства.

«Вода — опасная стихия даже для взрослого человека, а для детей она опасна вдвойне. Причем несчастья случаются чаще всего не с теми малышами, которые не умеют плавать (как правило, они не заходят глубоко в воду), а с теми, которые мнят себя отличными пловцами», - советуют в ведомстве. В рамках акции «Мои безопасные каникулы» управление МЧС напоминает правила безопасного поведения на воде.

«Самое первое и самое главное правило — дети дошкольного и младшего школьного возраста должны купаться строго под присмотром взрослых. Подростки без сопровождения старших могут купаться только в специально отведенных для этого местах. Самое большое количество трагедий происходит именно в водоемах, не предназначенных для купания, - отметили в управлении МЧС. - Родителям нужно не только рассказать ребенку все правила безопасности на воде, но и привить ему навыки поведения в критической ситуации. Очень важно научить детей не паниковать и понимать, как нужно себя вести и что предпринимать. Полезно будет овладеть техникой отдыха на воде для того, чтобы в случае необходимости ребенок сумел отдохнуть, а потом, придя в себя, плыть дальше».

Плескающиеся в воде дети обычно делают это очень эмоционально и производят много шума. Внезапно наступившая тишина обязательно должна насторожить родителей, предупредили родителей.

Перед выходом к водоему следует четко объяснить ребенку, что такое безопасное поведение на воде и чем грозит несоблюдение правил. Этим вы предупредите несчастные случаи с детьми на воде, добавили в ведомстве.

Категорически запрещено купание:

- детей без надзора взрослых;

- в незнакомых местах;

- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах далеко от берега

Необходимо соблюдать следующие правила при купании:

- Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.

- Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).

- Продолжительность купания - не более 30 минут, а при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.

- При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.

- Нельзя допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.