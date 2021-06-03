Общество

Жителям Пскова предлагают купить «люльку» в «Акваполисе»

Жителей Пскова приглашают за летними покупками в магазины ТРК «Акваполис». Так, гипермаркет «DOMMO» предлагает товары для летнего отдыха и барбекю, в частности, подвесные кресла. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в продюсерском центре «Королев продакшн».

«Подвесное кресло – это очень удобный в быту и интересный по дизайну предмет мебели, который называют по-разному. Некоторые говорят, что это кресло-кокон, некоторые называют их качелями, а некоторые – люльками», – рассказали в администрации магазина.

Гипермаркет «DOMMO» работает на 1 этаже ТРК «Акваполис».