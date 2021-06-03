Общество

Карантин по бешенству введен в Великолукском районе

Карантин по бешенству введен в одной из волостей Великолукского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 3 июня 2021 года №68-УГ «Об ограничительных мероприятиях (карантине) по бешенству» за подписью и. п. губернатора Татьяны Бариновой опубликован 4 июня на сайте нормативных правовых актов.

Вводятся ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизоотического очага: личного подворья гражданки Г. А. Голенковой в деревне Калитино сельского поселения Переслегинская волость и на территории неблагополучного пункта.

Запрещается лечение больных и восприимчивых животных, посещение территории посторонними. Ограничивается проведение ярмарок, выставок, отлов диких восприимчивых животных.

Срок действия - 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного животного.