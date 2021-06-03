Общество

Псковичи могут привиться от коронавируса на стоянке у «Леруа Мерлен»

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает на вакцинацию в мобильном ФАПе на стоянке у магазина «Леруа Мерлен». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Поставить прививку против новой коронавирусной инфекции можно в мобильном ФАПе - автобусе с номером В 862 КР 60. Прививочный пункт будет работать 7 июня с 10.00 до 15.00 на стоянке магазина «Леруа Мерлен» (Псков, Рижский проспект, д. 94 Б).

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

«Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!», - обратились к горожанам сотрудники поликлиники.

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42.