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Общество

Псковские тиктокеры - кто они?

04.06.2021 18:14|ПсковКомментариев: 0

Сегодня мы приоткрываем ящик Пандоры – начинаем говорить о суперпопулярной социальной сети TikTok. Сразу оговорюсь, что одной публикацией дело не обойдется. Сейчас это огромная социальная сеть, алгоритмы работы которой до сих пор не раскрываются, однако это не мешает десяткам псковичей становиться там успешными блогерами с миллионами просмотров.

Полагаю, что не все наши читатели пользуются TikTok и хорошо представляют, что это за зверь и что там вообще делают, поэтому без формальностей о работе приложения сегодня не обойдемся. Даже если вы еще не скачали его, вы точно постоянно что-то о нем слышите. В чем секрет такого оглушительного успеха? В том, что это очень простой визуальный сервис, по функционалу напоминающий сразу Instagram, Snapchat и Vine. Идеально для современной молодежи с клиповым мышлением. Обращаю внимание, что не использую этот термин в уничижительном значении, просто констатирую факт. Мне самой почти 30, но мама, например, меня тоже относит к поколению, которому нужны только яркость, быстрая смена картинки и отрывочность информации.

В общем, TikTok предназначен для создания и просмотра коротких видеороликов. В основном ролики представляют собой клипы, скетчи или реакции на тренды. Чтобы вы понимали, максимальная длительность видео, которое можно снять – 1 минута. Но если вы будете так делать, то вряд ли ваши ролики будут часто попадать в тренды и станут популярными. Считается, что оптимальная длина – 15 секунд. При этом видео должно быть ярким или супер содержательным, красивым или смешным, должно умилять или раздражать. Лента TikTok - это такой калейдоскоп всего спектра примитивных чувств. Изначально соцсеть стала платформой №1 среди молодых людей возрастом от 13 до 17 лет. Сейчас ситуация меняется. Легкий, относительно других соцсетей, набор подписчиков, множество рекламодателей, легкость в использовании, абсолютно интуитивный интерфейс и бесконечная (в прямом смысле) лента с видео делают свое дело. Теперь в Тик-Токе и множество миллениалов, пенсионеров и даже политиков.

Псковичи в TikTok, кто они?

Я могу уверенно заявить, что наших земляков в приложении огромное множество. Их не всегда просто вычислить, так как в приложении нет обязательной графы для регистрации геолокации (вашего основного местоположения), но их выдают знакомые улицы, запечатленные на видео, и хештеги. Я приведу вам всего несколько примеров успешных в соцсети псковичей, чтобы вы понимали размах.

Далеко ходить не надо, даже в моем окружении есть TikTok -блогеры. Татьяна Батурина живет в Пскове и работает мастером ногтевого сервиса. Свой аккаунт она ведет около полугода и за это время набрала уже 80 тысяч подписчиков. Татьяна снимает, как рисует картины на ногтях, разрабатывает простые трендовые дизайны, наращивает ногти – полное погружение в ее профессиональный мир, а за кадром часто рассказывает трешовые истории из жизни. Они чаще всего не имеют никакого отношения к происходящему на видео, но это целое огромное направление в Тик-Токе – залипательные видосики под увлекательные истории. Часто рассказ делят на несколько частей, чтобы повысить заинтересованность аудитории, заставить подписаться и посмотреть другие видео.

 

 

Видео из TikTok @tata_profnails

Еще одна представительница профессиональной сферы псковичка Ульяна Негара. Девушка называет себя экспертом по тортикам, она не только сама делает невероятно красивые сладости, но и обучает этому других.

 

 

Видео из TikTok @ul_negara

Сейчас у нее 12 тысяч подписчиков, в видео она делится различными рецептами кремов, бисквитов, а также снимает юмористические скетчи про себя и клиентов.

 

 

Видео из TikTok @ul_negara

Но не обязательно демонстрировать подписчикам свои профессиональные навыки, можно придумать направление и снимать тематические видео. Например, псковская актриса и поэтесса Диана Константинова называет себя «пояснительной бригадой в мире непонятных слов». Ее блог - история о том, как миллиниалы пытаются оставаться в тренде в мире зумеров. За короткий период (судя по датам первых публикаций, профиль был создан в феврале) Диана уже набрала 28 тысяч подписчиков.

 

 

Видео из TikTok @konstandiana

Среди псковичей есть примеры и блогеров, которые снимают танцевальный (очень модный в TikTok) контент. У 19-летней Насти Кыркелан, например,  почти 18 тысяч подписчиков, а среди снятых видео только танцы. В целом, думаю, уже понятно, что в Тик-Токе можно стать популярным делая, что угодно.

 

 

Видео из TikTok @staysy

Приведу пример и не просто популярного, а мега-популярного тиктокера. Владимир Полянский - молодой человек с ником polanski снимает трюки, занятия паркуром, и реакцию людей на его «выкрутасы». По его профилю непонятно, живет ли сейчас молодой человек в Пскове постоянно, но часть видео точно сделана здесь. Скоро у него в аккаунте будет уже 5 миллионов подписчиков. Неплохо, да?

 

 

Видео из TikTok @polanskii

В общем, упоминания Пскова в Тик-Токе множество, есть очень популярные ребята, которые переехали в столицы и сейчас приезжают сюда, чтобы повидаться с родственниками и друзьями. Если вдруг, кто обижается, что мы вас не заметили, пишите нам – видимо, вас очень сложно идентифицировать, как псковича. В отличии от нашего аэропорта, который не раз становился звездой и набирал миллионы просмотров. Еще бы, такое никого не оставит равнодушным.

 

 

Видео из TikTok @alisyshka.1999

Псковские политики в TikTok

Псковские политики тоже добрались до TikTok. Думаю, что скоро это станет целым трендом в псковской политике. В приложении уже  зарегистрировались секретарь псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский, депутат Завеличенской волости от «Яблока» Николай Кузьмин.

 

 

Видео из TikTok @mihailov_kprf_pskov

Здесь пока рано что-либо говорить об успешности ведения Тик-Тока. Абсолютно для всех новых пользователей приложение дает возможность стать популярным – первые несколько видео всегда попадают в тренды и набирают достаточно много просмотров. А дальше все зависит от контента, лайков, комментариев, подписок и множества  никому неизвестных, кроме создателей соцсети, условий.

То, что никто из простых смертных не знает всех секретов алгоритмов – факт. Некоторые из них оказывается достаточно легко распознать, поэтому их постоянно меняют. К тому же, у приложения множество этических правил, касающихся присутствия на видео оружия, сцен жестокости, обнаженных частей тела, угроз, шейминга и так далее. Список можно продолжать практически до бесконечности. Получается что-то вроде испытательного срока – если продержаться на первых видео не нарушая правил, показывая хорошие результаты в лайках и комментариях, а не только просмотрах, то дальше будет проще. Предлагаю вернуться к Тик-Ток аккаунтам псковских политиков, когда они пройдут свой «испытательный срок». Только тогда можно будет делать каике-то выводы.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #блогер #социальные сети #тикток
Источник: Псковская Лента Новостей
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