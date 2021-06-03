Общество

Глава Псковского района поучаствовала в посадке леса

Глава Псковского района Наталья Федорова и глава Краснопрудской волости Александр Васильев поучаствовали в посадке леса в деревне Ланева Гора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, акция в рамках проекта «Посади лес» состоялась сегодня, 4 июня, с участием представителей Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, волонтеров-медиков и эковолонтеров.

Организатор акции - межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА», которая реализует программы и проекты по восстановлению лесов. Одно из направлений - организация массовых посадок деревьев с привлечением народного финансирования и волонтеров.

Добавим, в рамках проекта «Посади лес» на территории Псковской области силами волонтеров и присоединившихся к ним граждан будет высажено 29 000 деревьев хвойных пород.

Проект «Посади Лес» действует с 2015 года, и за это время силами проекта и волонтеров движения было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России.