Общество

В Псковской области пройдет акция по озеленению территорий районов

Ряд экологических акций пройдет в Псковской области в рамках всемирного дня окружающей среды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, 5 июня в региональном ресурсном Центре поддержки добровольчества планируют провести экологическую лекцию «Осознанное потребление вещей. Экопривычки. Личный опыт». Спикером выступит руководитель Псковского регионального отделения «Российское экологическое движение», руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.

В муниципалитетах Псковской области состоятся акции в рамках проекта «Чистые берега Евразии». Отдельно в Новоржевском и Опочецком районах пройдет акция «Вода России». Кроме того, волонтеры в Пскове соберутся на субботник «Парк дикой природы» на набережной в микрорайоне Любятово.

Часть мероприятий пройдут уже сегодня, 4 июня. Речь, в частности, идет об озеленении территорий районов Псковской области в рамках проекта «Зеленая область», направленного на улучшение экологического состояния окружающей среды и благоустройство местности. Он был инициирован губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на региональном форуме «Территория смыслов». Отметим, что места, где будут высажены аллеи и сады, предложены самими жителями муниципалитетов.

Также региональный комитет по природным ресурсам и экологии проведет субботник на территории Снетогорско-Муровицкого памятника природы.

Напомним, всемирный день окружающей среды отмечается ежегодно 5 июня. Праздник провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году. Он призван донести важность сохранения природы до каждого человека, живущего на планете. В 2021 году этот день и следующие 12 месяцев пройдут под девизом «Переосмыслить. Воссоздать. Восстановить».