Общество

Псковская область получит 200 млн рублей на благоустройство дворов

200 млн рублей получит Псковская область на благоустройство дворов благодаря поддержке первого зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака и правительства страны. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

«Андрей Турчак договорился с правительством, дополнительные 200 млн рублей на благоустройство дворов нам выделяют», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги второго дня Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в понедельник председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов отправится к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину, чтобы обсудить детали.