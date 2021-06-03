Общество

Около трети россиян хотели бы жить в обществе, где не нужно работать

Общество, где нет необходимости работать, сочли бы подходящим для себя 29% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Жить в обществе, где в труде нет необходимости, хотели бы более трети — 39% опрошенных в возрасте 18-30 лет.

Около 66% осознают, что такое невозможно, в то время как реальность жизни без работы допускает каждый четвертый россиянин (26%). Социологи отмечают, что чаще всего в это верят люди возрастом до 34 лет — 34%.

По данным опроса, 61% россиян не хотели бы жить в социуме, где не нужно будет работать — больше всего предпочитали такой ответ опрошенные старше 60 лет (67%).

Опрос был проведен 21-23 мая среди 1500 респондентов, передает Газета.ру.