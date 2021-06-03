Общество

МЧС напомнило псковичам, как обезопасить детей на дачах

Главное управление МЧС России по Псковской области напомнило жителям региона, как обеспечить безопасность детей на даче. Соответствующие рекомендации размещены в субботу, 4 июня, на сайте ведомства.

«У детей уже начались каникулы, у их родителей приближается пора отпусков. Любители дачного отдыха немало времени проводят всей семьей на своих участках. Все родители стараются уберечь своих детей от всевозможных опасностей и неприятностей, способных омрачить отдых. Но всего не предусмотришь, проблемы могут таиться там, где их не ждут. В рамках акции «Мои безопасные каникулы» Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при отдыхе на даче с детьми.

На даче игрушками малыша нередко становятся подручные предметы — всевозможные миски, в которые так интересно наливать воду, мамины садовые инструменты, которыми можно ковырять песок или сооружать собственные грядки и так далее. Но стоит понимать - место детских игр должно быть безопасным, для этого нужно соблюдать несколько правил:

прополите огород — избавьтесь от ядовитых растений, крапивы, волчьей ягоды и другой опасной для здоровья растительности;

надежно закройте бассейн, подвал, погреб, колодец — все, куда ребенок рискует провалиться;

уберите пилу, топор, лопату, мотыгу и прочие инструменты в специальное место для хранения, которое закрывается на замок. Спрячьте туда же краску, отраву для насекомых и крыс, удобрения и остальные химические вещества;

обязательно возьмите с собой аптечку со всеми препаратами, которые могут понадобиться ребенку;

обеспечьте электрическую безопасность: устанавливайте уличные розетки и выключатели в недоступном для ребенка месте, проверьте надежность и безопасность электрооборудования, используйте только те электрические приборы и оборудование, которые предназначены для установки на улице;

не позволяйте ребенку играть рядом, когда вы работаете с ручным инструментом, косите траву и так далее;

не оставляйте источники открытого огня без контроля;

избегайте теплового или солнечного удара у ребенка. Обеспечьте доступ к питьевой воде, нанесите солнцезащитный крем и наденьте на ребенка головной убор;

поговорите с ребенком о том, как вести себя при встрече с незнакомцем, и убедитесь, что он действительно понимает, что это важно.

Не оставляйте ребенка без присмотра. Помните, несчастный случай легче предупредить. Одна из самых главных задач родителей - создать для своего ребенка безопасную среду, в которой он сможет гармонично развиваться!» - говорится в сообщении МЧС.