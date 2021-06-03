Общество

Михаил Ведерников поблагодарил участников проекта «Зеленая область»

Почти 29 тыс. саженцев ели высадили добровольцы в деревне Ланева Гора в Псковском районе в рамках проекта «Зеленая область».

«Такое большое количество деревьев удалось посадить благодаря экологической общественной организации ЭКА, которая занимается сохранением и восстановлением лесов. Спасибо движению ЭКА и Сбербанку за поддержку проекта "Зеленая область"», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, в реализации проекта оказали помощь «Команда 2018», сотрудники администрации региона и другие активисты.

«Спасибо территориальной ВАИ и военной комендатуре Псковского гарнизона за помощь с инструментами, а region60.ru за координацию проекта. Благодарю каждого, кто поддерживает наш зеленый проект и делает всё, чтобы Псковская область была ещё более красивой и комфортной», - заключил губернатор