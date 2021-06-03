Общество

В Пскове обсудили меры по восстановлению рынка труда

Под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой прошло заседание межведомственной рабочей группы администрации области по восстановлению рынка труда в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, межведомственную рабочую группу администрации области по восстановлению рынка труда в Псковской области возглавляет лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Совещание было проведено по его поручению.

В ходе заседания участники обсудили предложения по совершенствованию методики проведения выборочного обследования занятости населения, актуальные вопросы взаимодействия надзорных органов в рамках выявления неформальной занятости и налогообложения в сфере лесного хозяйства, а также дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области.

Членам рабочей группы дано поручение доработать и согласовать проект плана по реализации мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения Псковской области. Он позволит восстановить его численность до значений, которые были до начала пандемии COVID-19. По состоянию на 1 июня текущего года в соответствии с утвержденным комплексом мер восстановлена занятость 5,9 тыс человек, в том числе за май - 1,1 тыс человек.