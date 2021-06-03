Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Количество жертв коронавирусной инфекции в Псковской области за минувшие сутки увеличилось на одного человека. Таким образом, за всё время пандемии умерло 416 человек. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе. На данный момент проведено исследований – 390083 (975). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 38021 (+39)

Выздоровело – 32719 (19).

Статистика по муниципальным образованиям: Псков – 13771, Великие Луки – 6365, Бежаницкий район - 356, Великолукский район – 845, Гдовский район – 564, Дедовичский район – 794, Дновский район - 315, Красногородский район – 226, Куньинский район – 336, Локнянский район - 263, Невельский район – 1460, Новоржевский район – 475, Новосокольнический район – 986, Опочецкий район – 926, Островский район – 1911, Палкинский район – 411, Печорский район – 727, Плюсский район – 593, Порховский район – 1164, Псковский район – 3162, Пустошкинский район – 362, Пушкиногорский район - 357, Пыталовский район – 407, Себежский район – 609, Струго-Красненский район – 389, Усвятский район – 201.