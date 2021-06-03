Общество

В Минздраве предупредили о возрастающем негативном влиянии климата на здоровье

Изменение климата будет негативно влиять на здоровье людей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, сообщает РИА «Новости».

«Вероятно, риски для здоровья, связанные с климатом, будут все больше и больше увеличиваться. Это тоже вопрос среды. По оценкам ВОЗ, после 2030 года в мире стоит ожидать более 250 тысяч дополнительных смертей, связанных с изменениями климата», — сказал Олег Салагай.

По его словам, эти летальные исходы будут связаны с увеличением температуры и инфекционными заболеваниями. Замминистра объяснил, что чем выше средние температурные показатели, тем больше смертей фиксируется. Он отметил, что при уровне ниже -10°C и выше +20°C начинается отрицательное воздействие на человеческий организм.

«Это не значит, что любая такая температура вредная, речь идет только о том, что необходимо заботиться о том, чтобы эта температура негативно не воздействовала на человека», — заключил Олег Салагай.

Как отмечает «Газета.ру», президент России Владимир Путин рассказал о негативном влиянии глобального потепления на ситуацию вокруг арктических городов и раскрыл российские планы по опережению Европы в плане сокращения эмиссии парниковых газов.