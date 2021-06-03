Общество

Для своих выступлений на 55-м Пушкинском празднике поэты выбрали лирику

Музыкально-литературной программой «Под шелест пушкинских страниц…» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли для публики Дни Пушкинской поэзии и русской культуры (55-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии».



Поэт и журналист Виктор Кирюшин начал своё выступление с чтения стихов Пушкина.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, поэтические чтения нынешнего года сложились на удивление

по-домашнему. Члены небольшой, всего из восьми человек, писательской делегации, по большей части, выбирали для своих выступлений лирические или лирико-философские стихотворения — о родной земле, малой родине, о созидающей русской миссии и сути поэтической работы. Многие сочинения, прозвучавшие со сцены, можно было объединить в своего рода «Святогорскую тетрадь»: от прозаического фрагмента Игоря Смолькина о Синичьей горе до стихотворения Ольги Флярковской о Тригорском, псковской вьюге над бором и тени поэта в доме, где он был при жизни настолько искренне любим и настолько же простодушно, но по-настоящему, нужен. Этот опус московской гостьи даже был удостоен реплики «браво!» от коллег, что случается на подобных чтениях не часто.



Перед выступлением поэтов Игорь Смолькин (на фото первый слева) предложил вспомнить непременного участника Пушкинских праздников поэзии Валентина Курбатова, который ушёл от нас этой весной.

Писательскую делегацию на сцене музейного Научно-культурного центра сменил ансамбль русской музыки «Псков», в чьём исполнении прозвучали «пушкинские» пьесы Михаила Глинки и Георгия Свиридова, народные песни и романсы.

Напомним, что полную программу нынешних Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А.С.

Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте учреждения http://pushkinland.ru/2018/news/news21/news36.php.