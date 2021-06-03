Общество

Мясников назвал смертельную опасность зубной боли

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что проблемы с зубами могут привести к серьезным последствиям. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам доктора, стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, но и последствиями. Поражение твердых тканей зуба, которое начинается с разрушения эмали, задевает нервные окончания. Таким образом кариес может привести к сильнейшим головным болям. Они, в свою очередь, могут вызвать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава.

А вот пробелы между зубами являются местом для размножения бактерий и воспалительных процессов, что может стать причиной проблем с сердцем.

Однако наиболее серьезным последствием неухоженных и невылеченных зубов может стать проблема с пищеварением, которая в некоторых случаях приводит к возникновению онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», — пояснил Мясников.

Чтобы избежать проблем с зубами и последствий, которые могут возникнуть на их фоне, доктор посоветовал раз в полгода приходить на осмотр к стоматологу. Касается это не только взрослых, но и маленьких пациентов, поскольку за молочными зубами тоже необходимо тщательно следить, передает «Лента.ру».