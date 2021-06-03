Общество

Полиция призывает псковичей позаботиться о сохранности велосипедов и мопедов

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на участившиеся кражи велосипедов и мопедов. Соответствующее предостережение опубликовано в субботу на сайте ведомства.

«Наступило долгожданное лето. На улицах городов и сельских дорогах все чаще появляются велосипедисты. И объектами пристального внимания нечистых на руку лиц зачастую становятся двухколесные транспортные средства.

Так, в поселке Дубрава-1 Великолукского района в период с 30 мая по 1 июня из подъезда дома была совершена кража велосипеда. В этом противоправном деянии подозревается местный житель – 15-летний подросток. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется проверка. И этот пример, к сожалению, далеко не единичный.

Полиция призывает наших сограждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона. Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. А, значит, злоумышленникам труднее будет его сбыть. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.

Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где это произошло. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о случившемся. Подробно опишите похищенный велосипед и приметы возможных подозреваемых. Это поможет полицейским быстрее раскрыть кражу», - говорится в сообщении полиции.