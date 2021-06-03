Общество

Участница проекта «Школьная классика»: псковское «Михайловское» это глоток чистого воздуха

Со школьниками — участниками Всероссийского проекта «Школьная классика» сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» встретился первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, встреча практически сразу перешла в формат вопросов и ответов. Дети спрашивали высокопоставленного чиновника об актуальном для себя — от ЕГЭ и возможности получить несколько образований до казанского шутинга.

Свое восхищение псковскими пушкинскими местами и благодарность сотрудникам «Михайловского» за столь бережно хранимый уголок природы и истории выразила руководитель творческой мастерской «Юные гении» из поселка Придорожный Самарской области Ольга Суменкова. Она даже предложила переименовать «Школьную классику» в «Глоток чистого воздуха». Модератор встречи, координатор Псковского регионального отделения Российского движения школьников, которое, совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина претворяет проект в жизнь, Алена Иванова выразила надежду, что «Школьную классику» и дальше будут проводить в Псковской области. Большинство детей-артистов проголосовали «за» такую перспективу.

Позже, на Поэтической поляне близ сельца Михайловского с участниками проекта — школьниками из Москвы, Татарстана, Курской, Тульской, Самарской и Тамбовской областей — встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что сегодня вечером в Святогорье в рамках проекта «Школьная классика» дети дадут спектакль-фантазию «Чудное мгновение».