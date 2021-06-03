Общество

Музыкальный спектакль, задуманный в «Михайловском», дали сегодня в Святогорье московские музыканты

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры выступил известный коллектив музыкантов — московский «Контрабас-квартет».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, «Контрабас-квартет» уже не впервые выступает в «Михайловском». Включенный в афишу нынешнего праздника музыкальный спектакль по пушкинской «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» показывали в Пушкинских Горах в рамках Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское-2018». Более того, по словам руководителя коллектива Константина Уварова, этот спектакль родился также после визита музыкантов в Святогорье. Восхищённые красотой и атмосферой здешних мест, а ещё — уровнем подготовки здешней детской аудитории, участники квартета вдохновились на создание достаточно сложного, включающего в себя музыку Вагнера, Мусоргского, Дебюсси, Лядова, Рахманинова, Чайковского, Рихарда Штрауса и Свиридова, представления по тексту пушкинской сказки.

Смотрите также Музыкальный спектакль-плод путешествия в Пушкинские Горы показали детской аудитории НКЦ

Более того, именно «Сказка о мёртвой царевне…» стала своего рода импульсом к новым творческим проектам, рассказал зрителям, собравшимся в концертном зале Пушкинского Заповедника Константин Уваров.

Напомним, что полную программу нынешних Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно найти на официальном сайте учреждения: http://pushkinland.ru/2018/news/news21/news36.php.