Общество

В Псковской области продолжается работа по предупреждению пожаров

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, 5 июня отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них осуществлен рейд в п. Бежаницы.

С гражданами проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности. На информационных стендах населенных пунктов и торговых организациях проводилась расклейка и вкладка в специальные ячейки листовок на тему: «Детская шалость в огнем – причина пожара», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Поджог травы – это не шалость, это – преступление!», «Последствия палов травы».

Жителя поселка ознакомлены с обстановкой с пожарами в Бежаницком районе и на всей территории Псковской области на текущий период, наиболее частыми причинами возникновения пожаров, а также номера телефонов вызова экстренных служб (в случае пожара или возгорания звонить по телефону 01, по средствам мобильной связи 112, 101).