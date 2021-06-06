Общество

Школа перестала быть убежищем для троечников — ректор ВШЭ

Ситуация с учителями в России сейчас намного лучше, чем несколько лет назад. Изменения произошли в связи с майским указом президента, который поручил обеспечить учителям и врачам зарплату выше средней по региону, что повысило престиж профессии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова.

«Должен сказать, что сейчас даже очень серьезный конкурс на поступление в педагогические вузы, на педагогические факультеты», — сообщил он.

Более того, по словам Ярослава Кузьминова, в школу пошли преподавать в массовом порядке молодые мужчины.

«Не то, чтобы я считаю, что они умнее и профессиональнее женщин, но это слом многолетнего тренда. Есть еще один позитивный звонок — школа перестала быть убежищем для школьных же троечников. Еще десять лет назад это было катастрофой. Но теперь этого нет. Средний балл ЕГЭ для поступающих в педвузы за 70, а в Москве — 80. Совсем недавно это был уровень для юристов и экономистов. То есть с качеством учителей сейчас у нас проблемы нет», — рассказал ректор ВШЭ.

По его словам, тенденция начала распространяться и в Санкт-Петербурге, а для повышения престижа профессии учителя в большинстве субъектов необходимо, чтобы заработная плата учителя составляла хотя бы 150% от среднего по региону уровня.