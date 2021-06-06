Общество

Трехдневными выходными завершится наступившая рабочая неделя

Начавшаяся трудовая неделя завершится тремя выходными днями, а следующая продлится только четыре дня – со вторника по пятницу. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в государственной инспекции труда в Псковской области.

12 июня россияне отмечают государственный праздник - День России, в связи с этим предстоят трехдневные выходные - с 12 по 14 июня.

День России выпал на субботу, поэтому нерабочий день переносится на понедельник. Следовательно, россияне будут отдыхать три дня - в субботу, воскресенье и понедельник – 12, 13, и 14 июня.

Пятница, 11 июня, является предпраздничным днем, рабочее время сокращается на один час.