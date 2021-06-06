Общество

Прокуратура требует навести порядок вдоль железной дороги в Невельском районе

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров, в ходе которой выявила нарушения в районе полосы отвода железной дороги Опухлики – Невель и Новохованск – Алеща. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном ведомстве, в местах прилегания полосы к лесным массивам лежат неубранные порубочные остатки, нет противопожарной опашки или минерализованной полосы.

В связи с этим транспортная прокуратура внесла представление начальнику Южной дистанции инфраструктуры, в отношении должностного лица вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах).

Устранение нарушений контролируется, добавили в ведомстве.