Общество

Омбудсмен проверил условия содержания задержанных в Стругокрасненском районе

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав отбывающих административные наказания и задержанных, находящихся в спецпомещениях органов полиции в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Омбудсмен проверил основания задержания и нахождения граждан в подразделениях полиции и изоляторе временного содержания межмуниципального отдела МВД России «Стругокрасненский», а также условия содержания. Кроме того, он провел личные беседы с задержанными.

«Несмотря на то, что в ходе бесед ни устных, ни письменных жалоб от граждан на условия содержания не поступило, к условиям содержания у регионального уполномоченного по правам человека было много нареканий», - отметил Дмитрий Шахов.

Так, для него стало неожиданным, что помещения ИВС сняты с финансирования на проведение капитального ремонта, хотя ранее руководство областного управления сообщало, что такой ремонт планируется и просто необходим. «Тем более, ранее по итогам проверки свои серьезные замечания к данным помещениям сформулировала и Общественная наблюдательная комиссия Псковской области», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

По результатам проверки он затребует информацию и направит свои предложения руководству УМВД России по Псковской области. В частности, затронет вопросы о причинах неутверждения сметы на капитальный ремонт ИВС и отказа от финансирования по федеральной программе, о мерах, которые должны быть приняты в целях восстановления прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания.