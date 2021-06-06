Общество

Еще три человека скончались из-за коронавируса в Псковской области

В Псковской области еще 3 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, общее количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 419.

Напомним, за минувшие сутки, 6 июня, в Псковской области зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 выявили у 38 093 человек.

За весь период наблюдений в регионе провели 391 438 исследований на новую инфекцию (+554 за сутки). Выздоровели 32 752 человека (+14).

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Статистика по районам: