Еще три человека скончались из-за коронавируса в Псковской области

В Псковской области еще 3 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. Таким образом, общее количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 419.
Напомним, за минувшие сутки, 6 июня, в Псковской области зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 выявили у 38 093 человек.
За весь период наблюдений в регионе провели 391 438 исследований на новую инфекцию (+554 за сутки). Выздоровели 32 752 человека (+14).
Статистика по районам:
- Псков – 13813
- Великие Луки – 6369
- Бежаницкий район - 357
- Великолукский район – 846
- Гдовский район – 567
- Дедовичский район – 795
- Дновский район - 316
- Красногородский район – 226
- Куньинский район – 336
- Локнянский район - 263
- Невельский район – 1464
- Новоржевский район – 476
- Новосокольнический район – 986
- Опочецкий район – 926
- Островский район – 1914
- Палкинский район – 414
- Печорский район – 727
- Плюсский район – 593
- Порховский район – 1164
- Псковский район – 3166
- Пустошкинский район – 362
- Пушкиногорский район - 357
- Пыталовский район – 411
- Себежский район – 609
- Стругокрасненский район – 389
- Усвятский район – 201
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46.