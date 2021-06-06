Общество

Акция «Возвращение на Родину красноармейца Ивана Анисимова» пройдет в Псковском районе

Торжественная акция «Возвращение на Родину красноармейца Ивана Анисимова» пройдет 10 июня в Тямше, у воинского мемориала в честь 99 земляков, которые ушли на фронт и не вернулись с войны. Организаторами мероприятия выступают региональное отделение Союза женщин России и администрация Псковского района.

В рамках акции состоится передача земли с места лагеря для советских военнопленных «Шталаг 352», где погиб псковский красноармеец Иван Анисимов, и его артефактов (записка, медальон, часть гимнастерки). Лагерь располагался в Минске.

По плану мероприятия земля, доставленная с места захоронения погибших солдат, будет прикопана у мемориала в Тямше, на обелиске которого высечено имя Ивана Анисимова. Именно из Тямши красноармеец и его односельчане уходили на фронт. Медальон и записку представители белорусской стороны передадут на митинге родственникам, а те, в свою очередь - школьному музею в Тямше.

На митинге выступят представители белорусской делегации – руководители Союза молодежи Белоруссии, участники Псковского международного форума «Мы – вместе», представители Союза женщин России, родственники Ивана Анисимова , депутаты областного Собрания, представители администрации Псковского района).

«Предстоящая акция является уникальным мероприятием международного уровня. Передача вещей погибшего псковского солдата из другого государства - единичный пример. Так, из земли подняли останки 144 воинов и нашли всего 11 медальонов. По текстам вкладышей установлены сведения всего о трех погибших», - отметила Наталья Никифорова.

Добавим, в ходе сноса казармы воинской части в Минске обнаружено место массового захоронения советских военнопленных, где в годы Великой Отечественной войны располагался немецкий «Шталаг 352». Во время раскопок исследователи нашли часть сохранившегося письма в истлевшей гимнастерке. В тексте письма указаны адрес и имя погибшего красноармейца - Иван Александрович Анисимов 1912 года рождения, место его рождения - деревня Покрутище (Псковская область, на момент военных событий 1940-х годов - Ленинградская область), а также имя матери - Анастасия Ивановна Анисимова.

О находке сообщили в Тямшанскую волость. Члены Союза женщин России помогли установить родственников погибшего красноармейца - четверых внучатых племянников, а также провели переговоры с белорусской стороной на предмет передачи останков бойца и их захоронения в Покрутищах. Представители министерства обороны Республики Беларусь сообщили, что идентифицировать останки Ивана Анисимова невозможно, но выразили готовность передать его личные вещи – медальон и записку, а также землю с места обнаружения останков.