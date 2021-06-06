Общество

Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном погодном явлении

Жителей Псковской области предупреждают о неблагоприятном погодном явлении. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

«Сегодня с 14.00 до 17.00 по Псковской области при грозах ожидается усиление ветра», - говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС России по Псковской области жителям региона рекомендуют при сильном ветре:

Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, убрать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закрыть окна.

Машину поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При грозе жителям Псковской области рекомендуют:

по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касаться металлических предметов.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации жителям региона необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01.