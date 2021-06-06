Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей 55 единиц оружия

Псковские росгвардейцы приняли участие в оперативно-профилактической операции «Арсенал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Мероприятие проводили с целью выявления и пресечения нарушений правил хранения и ношения гражданского оружия. В ходе операции росгвардейцы провели более 400 проверок условий хранения гражданского оружия.

За нарушения к административной ответственности привлекли 43 человека, изъяли 55 единиц гражданского оружия, 129 боеприпасов.