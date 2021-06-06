Общество

Сбер провел экоакцию в рамках проекта «Зеленый марафон»

В день охраны окружающей среды, сотрудники Сбера и горожане, при поддержке управления городского хозяйства администрации города Пскова, приняли активное участие в экоакции, приуроченной к проекту «Зеленый марафон». Мероприятие состоялось в Пскове в прошедшую субботу, 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

При предъявлении подтверждения пробежки с дистанцией более 1 километра, участникам с 11.00 до 15.00 в Сквере 60-летия Октября вручались экосувениры.

«Сбер провел экоакцию по высадке многолетних цветов, и клена краснолистного, чтобы сделать наш регион еще красивее, вложив свой труд, любовь и заботу в его привлекательность», - отметил заместитель управляющего Псковским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Арно.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте написал: «Спасибо движению ЭКА и Сбербанку за поддержку проекта "Зеленая область". Благодарю каждого, кто поддерживает наш зеленый проект и делает всё, чтобы Псковская область была еще более красивой и комфортной».