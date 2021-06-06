Общество

Жириновский призвал не превращать женщин в производителей «человекоединиц»

«Надо стремиться к тому, чтобы в семье был всего один ребенок, тогда рост населения на планете остановится: нас будет не 7 миллиардов, а 6-5-4-3-2-1. Может быть, 500 миллионов и будут жить хорошо на Земле», - об этом написал депутат Госдумы Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

В своих рассуждениях он провел аналогию с Китаем. «Руководство Китая разрешило китайской семье иметь третьего ребенка, но большинство граждан Китая против этого, и они правы», - отметил Жириновский. «Пекин думает о технических вопросах: кто будет работать, как заместить уходящих на пенсию и т.д. Но руководство и Китая, и других стран должно исходить, прежде всего, из интересов женщин, а не одной только экономики», - считает председатель политической партии ЛДПР.

По его словам, очень тяжело растить даже одного ребенка. «И там, где растет уровень культуры, там повышается и возраст вступления в брак. Сегодня в Китае в среднем женятся уже в 28 лет, а не в 23 года, как было раньше, потому что люди хотят пожить для себя, использовать свою профессию для повышения своего уровня во всех отношениях. А китайское руководство говорит: давайте, рожайте! То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человекоединиц". И вот время пришло, когда уже само население этого не хочет. И это правильно», - написал он.

Владимир Жириновский добавил, что,если Китай и другие страны с огромным населением продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет 10 млрд человек. «Что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жилье, сырье для производства товаров? Планета будет задыхаться от вредных выбросов, войн, миллионы будут голодать и бедствовать. Мы не хотим такого будущего для человечества», - заключил депутат Госдумы.