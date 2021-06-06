Общество

Более 160 нарушителей пограничного режима задержаны в Псковской области за 3 месяца

За последние три месяца сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлено более 160 нарушителей правил пограничного режима, которые по результатам административных разбирательств привлечены к ответственности.

Как напомнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных).

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, помимо этого, предусмотрено административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Порядок и сроки выдачи пропусков в пограничную зону регламентируются приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454, текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России.

Заявление на пропуск в пограничную зону можно подать по электронной почте на адрес Пограничного управления http://pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», по почте, а также в бюро пропусков Пограничного управления, режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00.

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам: