Общество

Найденный в Псковской области клад пополнит коллекцию новгородского музея

Шесть кладов XIII-XVII веков, найденных в Новгородской, Псковской, Смоленской и Тульской областях, московские археологи передадут на хранение Новгородскому госмузею-заповеднику (ГМЗ), сообщает «Интерфакс».

«Во вторник московские ученые передадут нам шесть кладов. Они были обнаружены в 1937-2020 годах во время археологических раскопок или случайно найдены во время земельных работ жителями этих четырех российских областей», - уточнили в госмузее.



На хранение в учреждение поступят сотни серебряных монет и платежных слитков, обнаруженных неподалеку от тульской деревни Березово, новгородских деревень Дымница и Устрека, псковского хутора Кузнечиха, смоленской деревни Кушлянщина, а также в Великом Новгороде.



Ранее эти драгоценности хранились в Столичном археологическом бюро и Институте археологии РАН (Москва).