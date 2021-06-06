Общество

85 шахматно-шашечных наборов для СИЗО заказала администрация Псковской области

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области заказал поставку набора настольных игр 3 в 1 (шашки, шахматы, нарды) для СИЗО. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составила 88 тыс. 003,05 рублей.

В техническом задании указано, что требуется 85 игровых наборов.

Покрытие доски – лак. Размер доски в разложенном виде – не менее 40 х 40 см. Размер доски в сложенном виде - не менее 40 х 20 см. Игровая доска - шкатулка сделана из дерева, внутренняя сторона содержит игровое поле для игры в нарды, а внешняя для шашек и шахмат.

Шкатулка в сложенном виде должна помещать внутрь шахматные фигуры, комплект фишек , кубики, иметь закрывающий замок (механизм). Покрытие фигур – лак. Материал фигур – дерево. Размер фигур: диаметр основания - не менее 2 см, высота короля – не менее 7 см, высота пешки – не менее 4 см. Размер фишек: диаметр – не менее 2 см, высота – не менее 1 см.

Адрес поставки: Псков, ул. Некрасова д.39 (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области).Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

Победителем торгов стала Мельникова Я. А. с предложением 80 тыс. 962,73 рублей.