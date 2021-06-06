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Фрагменты сбитого в 1944 году самолета извлекли из болота в Пыталовском районе

Фрагменты самолета, сбитого в 1944 году, извлекли из болота в Пыталовском районе. Как сообщает районная газета «Наша жизнь», поисковикам удалось найти капсулу, она разбита. Начали извлекать фрагменты, из ценных – запасной парашют, по всей видимости, летчика, штурвал, приборы на панели самолета, педаль и ботинок, несколько осколков кабины и много других мелких деталей, в том числе с номерами.

Ценные находки сфотографировали и отправили экспертам в Псков для точности определения.

В воскресенье, 6 июня работы по подъему были приостановлены в связи с небезопасностью их проведения. 7 и 8 июня Противопожарный лесной центр вновь предоставляет ГТ-С для продолжения операции.

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Напомним, 22 мая началась «Вахта Памяти» и работа по подъему самолета в Кокшинском болоте Пыталовского района. Экспедицию организовал поисковый отряд «Поиск 97» Пыталовского района. Также присутствуют гости из других районов - поисковый отряд «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа, «Первый рубеж» Красногородского района.

Обломки советского самолета нашли участники отряда «Поиск 97 Экипаж 305-й штурмовой авиационной дивизии был сбит во время боевого задания во время Псковско-Островской операции. Летчики встретились с двумя «фоке-вульфами» и начали бой, в результате боя данный самолет был сбит. По свидетельству очевидцев, самолет был сбит, горел, зацепился за деревья и перевернулся.