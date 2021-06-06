Общество

В Псковской области выявили еще 43 случая коронавируса

43 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за минувшие сутки, 7 июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте. Выздоровели за сутки 14 человек, умерли 3.

Губернатор также призвал жителей региона беречь свое здоровье и записываться на вакцинацию, поскольку, по его словам, это единственный способ побороть коронавирус.

Добавим, за весь период пандемии в Псковской области проведено 392249 тестов (+811) и выявлено 38136 случаев коронавируса. Выздоровели 32766 человек, скончались 419.