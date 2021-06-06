Общество

В 20 регионах уровень безработицы достиг допандемийных показателей

В 20 регионах России уровень безработицы достиг допандемийных показателей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда. При этом в каждом регионе показатели существенно различаются.

«Это зависит, как от структуры экономики каждого субъекта России, так и от социально-демографических факторов. В 20 регионах уровень безработицы уже достиг допандемических показателей, в 32 — уровень выполнения держится на отметке 98-99%, в 21 — восстановление рынка труда происходит согласно прогнозу, а 12 субъектов находятся на особом контроле у Минтруда, там ситуация сложная, предстоит корректировка принятых программ по восстановлению рынка труда», — отметили в министерстве.

Корректировка программ ведется со службами занятости, финансово-экономическим блоком и работодателями на региональном уровне, пояснили в пресс-службе Минтруда. При этом в ведомстве подчеркнули, что задача, которая поставлена президентом — восстановление рынка труда к допандемийным показателям, будет выполнена до конца года.

Cамый высокий уровень безработицы в среднем за февраль-апрель этого года зафиксирован в Ингушетии — здесь она составляет 32,2%. Следом идут Тыва — 20,4% и Чечня — 18,1%. Четвертое и пятое место занимают Дагестан — 16,4% и республика Алтай — 14,7%.

Самый низкий уровень безработицы в этом году отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%. Далее идут Санкт-Петербург и Чукотка — 2,5%. Четвертое и пятое место занимают Татарстан — 2,8% и Москва — 3%. За ними ХМАО — 3% и Хабаровский край — 3,4%.

По данным на апрель, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30-34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего - в возрасте 15-19 лет.