Общество

Назначен новый руководитель территориального отдела соцзащиты Пскова

И. о. начальника территориального отдела соцзащиты Пскова назначена Кристина Калашникова. Об этом сообщается в соцсетях комитета по социальной защите Псковской области. Накануне нового руководителя коллективу территориального отдела представила председатель комитета Ольга Евстигнеева.

Кристина Калашникова родилась в 1981 году, образование высшее. В социальной сфере трудится с 2013 года. Начинала работу ведущим специалистом, а в 2015 году возглавила территориальный отдел Палкинского района. В настоящее время Кристина Яаковна до проведения конкурсных процедур будет исполнять обязанности начальника территориального отдела города Пскова.

Добавим, на встрече с коллективом территориального отдела города Пскова Ольга Евстигнеева в преддверии Дня социального работника вручила благодарственные письма лучшим работникам отдела.