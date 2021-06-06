Общество

Врач развенчал миф о пользе соды и перекиси водорода при лечении COVID-19

В Сети можно найти народные советы по лечению коронавирусной инфекции, которые могут быть вредны, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего.

В частности, по его словам, некоторые рекомендуют употреблять внутрь соду для борьбы с закислением организма и перекись водорода, якобы чтобы не допустить кислородного голодания, пишут «Известия». На самом деле ничего из этого не поможет в плане профилактики или лечения COVID-19, отметил Сапего.

«Если принять внутрь немного перекиси водорода, то она очень быстро нейтрализуется при контакте с полостью рта, слюной, пищеводом и желудком. Если ее окажется больше, чем допустимо, то в худшем случае будет боль в животе, тошнота или рвота», - цитирует врача 8 июня радио Sputnik.

Он пояснил, что те несколько капель перекиси водорода, которые советуют принимать в народных рецептах, добавят всего несколько миллиграммов кислорода в день, притом, что человек и так ежедневно потребляет почти килограмм кислорода.

Также нельзя считать действенным средством от коронавируса и соду, добавил Сапего. Многие люди до сих пор принимают ее от изжоги, хотя это не самый лучший препарат для нейтрализации кислоты в желудке. Отмечается, что ее не рекомендуется использовать беременным, пожилым, а также детям. При этом иногда соду используют спортсмены для так называемого щелочного допинга, когда нужно на короткое время повысить работоспособность.

«Никакой пользы в быту больной человек от такого ощелачивания организма не получит. Ощелачивать больного человека содой могут только в реанимации, когда ему уже совсем плохо. Это не домашнее лечение», - заключил врач.

2 июня аналитики «Яндекс.Кью» совместно с антропологами из РАНХиГС представили исследование про фейки о коронавирусе, которые распространялись с самого начала пандемии. Так, из народных способов «лечения» COVID-19 россиян больше всего заинтересовали водочные ингаляции. За ними идут употребление имбиря и теплого напитка на основе соды и лимона по «израильскому» рецепту.