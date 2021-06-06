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Общество

Юрист напомнил, какие выплаты получат россияне этим летом

08.06.2021 08:24|ПсковКомментариев: 0

Этим летом некоторые категории россиян, в частности, пенсионеры, семьи с детьми и беременные, смогут получить новые социальные выплаты или получить повышение уже получаемых пособий. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

Так, первого августа будет произведен перерасчет пенсионных выплат. Однако перерасчет коснется лишь работающих пенсионеров, в августе размер их страховых пенсий подрастет. Максимально увеличение пенсии составит 3 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Один коэффициент пенсии в текущем году составляет 98 рублей 86 копеек.

Кроме того, беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении, президент РФ пообещал материальную поддержку в виде выплаты в размере 6350 рублей. «И буквально на днях соответствующий закон с разъяснениями был подписан главой государства», — напомнил юрист.

Рассчитывать на материальную поддержку от государства смогут женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Пособия начнут выплачиваться с 1 июля.

Еще одна мера поддержки семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет, озвученная президентом, — выплата в размере 5650 рублей.

Однако, по словам Петропольского, на данную выплату смогут рассчитывать лишь неполные семьи. Уже с июля родители, воспитывающие детей от 8 до 16 лет в одиночку, будут получать 5650 рублей ежемесячно.

«Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — подчеркнул адвокат.

В этом году президент предложил еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет. На финансовую поддержку смогут рассчитывать и родители будущих первоклассников, которые отправятся в школу этой осенью. Выплатить денежные средства обещали в августе. 10 тысяч рублей поступит на счет родителей.

«До первого июля должен окончательно завершиться срок перехода всех получателей социальных выплат на карту национальной платежной системы "Мир". Нововведение касается всех россиян, которые являются получателями пенсионных выплат, а также иных социальных льгот и компенсаций», — сказал Петропольский.

Теги: #выплаты #лето #социальные выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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