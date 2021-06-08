Общество

25% псковичей заявили, что не испытывают сложностей с поиском работы

Жители Псковской области больше других россиян уверены, что им достаточно просто найти новую работу (-0,17 пункта). На втором месте в исследовании – соискатели из Мурманской области (-0,24 пункта). Для сравнения средний уровень ощущения сложности поиска новой работы в целом по стране составляет -0,37 пункта. К такому выводу пришли специалисты hh.ru после анализа текущего настроения соискателей.

По данным исследования, жители СЗФО сегодня не так переживают за поиск работы по своей специальности (-0,35), а вот соискатели из Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей во втором квартале этого года ощущают некоторые проблемы для себя в поиске новой работы. При этом настроения в вопросе поиска нового места работы у жителей Северо-Запада России даже выше (-0,35 пункта), чем настроения россиян в целом по стране (-0,37).

В Псковской области 25% опрошенных жителей считают, что, по их ощущениям, в их профессиональной области найти работу несложно. 50% опрошенных в регионе отметили, что все-таки сложности могут возникнуть. В разрезе профобластей исследование показывает, что меньше всего беспокоятся по поводу поиска работы представители из сферы «Продажи» (-0,19 пункта). Второе место по ощущению отсутствия проблем с трудоустройством разделили представители из сферы фитнеса и салонов красоты, медицинские работники, а также рабочий персонал и строители.

С другой стороны, сложности с поиском работы, в первую очередь отмечают работники сферы искусства и масс-медиа, топ-менеджеры, юристы и работники сферы добычи сырья – у них самые низкие рейтинги настроения.