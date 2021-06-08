Общество

На базе Псковского соединения ВДВ пройдут «Командирские старты»

В период с 8 по 11 июня на территории Псковского гвардейского десантно- штурмового соединения Воздушно-десантных войск состоится второй этап соревнований на кубок Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты». Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ со ссылкой на группу информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

В соревнованиях примет участие около 100 офицеров в составе 12 команд из всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск. Основная фаза будет включить в себя несколько этапов – стрельба, гимнастика и атлетическая подготовка, плавание, бег на 1,2, 3 километра и спортивная эстафета.

Результатом этих соревнований станет отбор лучших участников и создание сборной команды, которая будет представлять Воздушно-десантные войска на третьем этапе соревнований, где посоревнуется в силе ловкости и выносливости с офицерами из других видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.