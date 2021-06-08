Михаил Ведерников: Соцработник - профессия, требующая полной самоотдачи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил социальных работников Псковской области с отмечаемым сегодня,8 июня, профессиональным праздником.

«Социальный работник - особая профессия, которая требует полной самоотдачи, душевных сил, милосердия, добра, сопереживания и участия, - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном портале госорганов Псковской области. - За прошедший год значимость работников социальной сферы оценила вся страна, когда все мы столкнулись с непростыми испытаниями, борясь с распространением коронавирусной инфекции. Вы оперативно включились в организацию и предоставление дополнительных мер социальной поддержки жителям Псковской области, находились на рабочих местах иногда круглосуточно, рядом со своими подопечными. Проявляя заботу о людях, находящихся в группе риска, вы вместе с волонтерами доставляли им продукты питания, лекарства, предметы первой необходимости, дарили каждому внимание и душевное тепло».