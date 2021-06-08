Общество

Власти Великих Лук поздравили соцработников с профессиональным праздником

Власти города Великие Луки поздравили великолучан с Днем социального работника, который отмечается сегодня, 8 июня.

«Уважаемые специалисты учреждений социальной защиты населения города Великие Луки! Дорогие ветераны отрасли! Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем социального работника, - говорится в поздравлении, подписанном главой города Николаем Козловским и главой городской администрации Любовью Романовой. - Вы посвятили себя важному и благородному делу – поддержке людей, нуждающихся в повышенном внимании и заботе государства. Эта работа требует особых профессиональных и личностных качеств, доброты, сострадания, готовности поддержать и помочь в решении самых разных проблем».

Они отметили, что работники социальной сферы Великих Лук достойны искренней благодарности за нелегкий, самоотверженный труд на благо великолучан. «Не считаясь с личным временем, выходными и праздничными днями, вы оказываете помощь самым незащищенным нашим гражданам: пожилым и одиноким людям, инвалидам и обездоленным, многодетным семьям и детям-сиротам, всем, кому нужны внимание и сочувствие. Своим беззаветным служением вы помогаете обрести надежду, веру в добро и милосердие, укрепляете доверие людей к власти, - говорится в поздравлении. - Особого признания заслуживает ваш добросовестный, самоотверженный труд в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда в непростой жизненной ситуации оказались многие жители нашего города».

Власти Великих Лук пожелали социальным работникам крепкого здоровья, счастья, добра и терпения, благополучия и оптимизма, мира и согласия в семьях. «Пусть вся любовь и забота, которую вы дарите людям, возвращается к вам словами признательности и благодарности», - говорится в поздравлении.